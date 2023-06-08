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Kilis Belediyesi Tahliye Kanallarını Temizliyor

Kilis Belediyesi Tahliye Kanallarını Temizliyor

Güncel Haberler

Kilis Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki tahliye kanalları ve hatlarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Mazgallar biriken atıkları temizleyerek kanalların tıkanmasını önlüyor.

Kilis Belediyesi kent genelinde tahliye kanalları ve hatlarda temizlik çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor.

Kilis Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kent genelindeki menfez, mazgal yenileme ve temizlik çalışmaları süratle devam ediyor. Mazgallar biriken atıkları temizleyerek kanalların tıkanmasını önlüyor. Şehrin birçok noktasında mazgal temizliği işlemi yapan ekipler, önceliği ise kalabalık caddelere, Okul, Hastane ve nüfusun yoğun olduğu bölgelere veriyor. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kilis Belediyesi Güncel Haberler

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