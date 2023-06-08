Kilis Belediyesi Tahliye Kanallarını Temizliyor

Kilis Belediyesi kent genelinde tahliye kanalları ve hatlarda temizlik çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor.

Kilis Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kent genelindeki menfez, mazgal yenileme ve temizlik çalışmaları süratle devam ediyor. Mazgallar biriken atıkları temizleyerek kanalların tıkanmasını önlüyor. Şehrin birçok noktasında mazgal temizliği işlemi yapan ekipler, önceliği ise kalabalık caddelere, Okul, Hastane ve nüfusun yoğun olduğu bölgelere veriyor. - KİLİS