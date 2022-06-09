Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi - Haberler

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde "15. Yılı Kutlama Programı ve Genel Mezuniyet Töreni" düzenlendi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, üniversitenin Kütüphane ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, kente renk katan üniversitenin etkinliklerine katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Soytürk, üniversiteye Valilik ve diğer kurumların destek verdiğini, birçok sanatsal ve kültürel etkinliğin burada yapıldığını ifade etti.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun da 8 fakülte, 4 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul, 14 araştırma merkezi, çok sayıda tesisi ve üretim alanlarıyla büyük bir üniversite olduklarını belirtti.

Üniversitenin kurulduğu günden buyana gelişerek eğitime devam ettiğini dile getiren Karacoşkun, Kilis'e 2007'de üniversite kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Karacoşkun, bu yıl 2 bin öğrenciyi mezun ettiklerini dile getirerek, mezuniyetin herkese hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından, mezun öğrenciler adına üniversite birincisi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Ümmügülsüm Şahin, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı, protokol üyeleri dereceye girenlere başarı belgesi ve ödüller verdi. Tören, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, protokol üyeleri ve veliler katıldı.