Kılıçla Taksi Şoförüne Saldıran Şüpheli Yakalandı

Başkentte, taksi şoförünü kılıçla yaralayan G.K. adlı şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Yaralı şoför hastaneye kaldırılırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Başkentte taksi şoförünü kılıçla yaralayan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, dün Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağına giden G.K, elindeki kılıçla taksi şoförü C.Ö'yü yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı C.Ö. hastaneye kaldırılırken, şüpheli G.K. adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. G.K. adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, zanlının taksi şoförüne saldırdığı anlar, durağın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
