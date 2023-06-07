Kılıçkaya Barajı'nın doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı, mesire alanı ve sosyal tesisler su altında kaldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşan Kılıçkaya Barajı'nın etrafında bulunan mesire alanı ve sosyal tesisler su altında kaldı. Suşehri Belediyesi'ne ait sosyal tesisteki çocuk oyun alanları, piknik masaları, kameriyeler, büfe ve restoran bölmeleri su içinde kaldı. Doluluk oranın yüzde 100'e ulaşması nedeniyle taşkın riskine karşı barajın tahliye kapakları da 31 Mayıs'ta açılmıştı.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşan Kılıçkaya Barajı'nın etrafında bulunan mesire alanı ve sosyal tesisler su altında kaldı.

Sivas'ta mart ayına kadar su azlığı nedeni ile kuraklık alarmı veren Kılıçkaya Barajı'nda son aylarda görülen yağışlar barajları doldurdu. Suşehri ilçesinde yağışların etkisiyle yüzde 100 doluluğa ulaşan Kılıçkaya Barajı'nın kenarındaki piknik alanı ve sosyal tesisleri su bastı. Kılıçkaya Barajı Hidroelektrik Santrali'ne ait 64 kilometrelik baraj havzasında su seviyesinin yükselmesinin ardından Suşehri Belediyesi'ne ait sosyal tesisteki çocuk oyun alanları, piknik masaları, kameriyeler, büfe ve restoran bölmeleri su içinde kaldı. İlçede yaşayanlar, yağışlardan dolayı memnun olduklarını belirtti.

Bölgede amatör balıkçılık yapan Osman Gültekin, 3-4 ay öncesine kadar su bulunmayan barajda yağışların etkisiyle her yer suyla kaplandı. Halen de yağışlar devam ediyor. Çok şükür bu sene su bolluğu yaşıyoruz dedi. Doluluk oranın yüzde 100'e ulaşması nedeniyle taşkın riskine karşı barajın tahliye kapakları da 31 Mayıs'ta açılmıştı. (DHA)