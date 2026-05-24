Kılıçkaya Barajı'nda 'kar ve gökkuşağı' görseli

Sivas Suşehri'ndeki Kılıçkaya Barajı'nda dolusavak kapaklarının açılmasıyla tazyikle akan su, dağdan kayan çığı andırdı. Güneş ışığıyla buluşan su damlacıkları ise gökkuşağı oluşturdu.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde dolusavak kapakları açılan Kılıçkaya Barajı'nda tazyikle akan su, dağdan kayan devasa bir kar kütlesini andıran görüntüsüyle dikkat çekti. Savrulan su damlacıkları, güneş ışığıyla buluşunca gökkuşağı manzarası ortaya çıktı.

Suşehri ilçesinde kış ve bahar aylarında gerçekleşen kuvvetli yağışlar ve eriyen kar suları, Kelkit Çayı üzerinde kurulu Kılıçkaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) havzasını tamamen doldurdu. 7 yıl aradan sonra ilk kez yüzde 100 doluluk oranına ulaşan barajda DSİ yetkilileri tarafından kontrollü tahliye süreci başlatıldı.

DAĞDAN KAYAN ÇIĞ GİBİ

Barajın dolusavak kapaklarının açılmasıyla birlikte, saniyede tonlarca su büyük bir tazyikle çay yatağına indi. Kapaklardan hızla akan suların oluşturduğu beyaz köpükler, dağdan aşağı hızla kayan, çığa benzeyen devasa bir kar kütlesini andırdı. Ayrıca tahliye sırasında havaya savrulan su damlacıkları, barajın güney cephesine vuran güneş ışığıyla buluştu. Işığın su damlalarında kırılmasıyla baraj gövdesinin önünde gökkuşağı oluştu. Bu anlar dronla görüntülendi.

KONTROLLÜ TAHLİYE BİTİNCE KAPAKLAR KAPATILACAK

Baraj güvenliğini tehlikeye atmamak ve Kelkit Çayı yatağındaki su dengesini sağlamak amacıyla başlatılan tahliye işlemi titizlikle yürütülüyor. Kelkit Çayı yatağındaki su seviyesi yakından takip edilirken, yeterli miktarda suyun güvenli bir şekilde deşarj edilmesinin ardından dolusavak kapakları kademeli olarak tekrar kapatılacak. Kapakların açıldığı 14 Mayıs'tan bu yana bölgede yaşayan ve güzergahtan geçen kişiler, manzarayı görmek için barajın bulunduğu alanı sıklıkla ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
