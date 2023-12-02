Kılıçdaroğlu, Zekai Özcan'ın kitabının imza gününe katıldı

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Kitap Fuarı'nda SSK'da birlikte çalıştığı eski AKP Ankara Milletvekili Zekai Özcan'ın "Siyaset Dedikleri: Hatıralarım" kitabının imza gününe katıldı.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Kitap Fuarı'nda yıllarca birlikte Sosyal Sigortalar Kurumu'nda (SSK) çalıştığı arkadaşı, AKP'den istifa ederek ayrılan Ankara eski Milletvekili Zekai Özcan'ın yeni çıkan "Siyaset Dedikleri: Hatıralarım" kitabının imza gününe katılarak kitabını imzalattı.

Kitapta; SSK'nın kuruluşundan beri yapılan uygulamalar, kurumun batışa nasıl götürüldüğü, görev yapan bakanların uygulamaları, emeklilik sistemi, milletvekili maaşı artışına karşı çıktığı için AKP'de yalnızlaştırılması, sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında nasıl birleştirildiği hatıralar ışığında anlatılıyor.

Fuarda Kılıçdaroğlu'na, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu eşlik etti.