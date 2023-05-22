Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ile görüştü
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu ile Özdağ'ın görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi.
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Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Güncel