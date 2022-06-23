Kılıçdaroğlu: Yollardan, köprülerden geçişlerin tamamını devletleştireceğiz (3)

TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin rozet takma etkinliğinin ardından Kuşadası Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği toplu açılış törenine katıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve CHP'li Aydın milletvekillerinin de hazır bulunduğu törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Bu ülke bugün yaşananları hak etmiyor. Daha güzel bir Türkiye inşa etme ihtiyacımız var. Adaletin yerlerde süründüğünü biliyorum. Hak, hukuk ve adaletin olmadığı bir ülkede can ve mal güvenliği yoktur. Adalet için sizlere söz veriyorum. Bu ülkeye adaleti ya getireceğiz ya getireceğiz" dedi.