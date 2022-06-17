Kılıçdaroğlu: "Yks 2022'de Ter Dökecek Olan Sevgili Gençler; Hayallerini Kurduğunuz Bölümlere Yerleşmenizi Diliyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “YKS 2022'de ter dökecek olan sevgili gençler; emeklerinizin karşılığını alacağınız bir sınav geçirmenizi ve hayallerini kurduğunuz bölümlere yerleşmenizi diliyorum. Sizleri seviyor, başarılar diliyorum” açıklamasını yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "YKS 2022'de ter dökecek olan sevgili gençler; emeklerinizin karşılığını alacağınız bir sınav geçirmenizi ve hayallerini kurduğunuz bölümlere yerleşmenizi diliyorum. Sizleri seviyor, başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yarın üniversite sınavına girecek öğrenciler için başarı dileğinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj şöyle: "YKS 2022'de ter dökecek olan sevgili gençler; emeklerinizin karşılığını alacağınız bir sınav geçirmenizi ve hayallerini kurduğunuz bölümlere yerleşmenizi diliyorum. Sizleri seviyor, başarılar diliyorum." ANKA / Güncel Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kılıçdaroğlu: 'Yks 2022'de Ter Dökecek Olan Sevgili Gençler; Hayallerini Kurduğunuz Bölümlere Yerleşmenizi Diliyorum. - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.