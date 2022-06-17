Kılıçdaroğlu: "Yks 2022'de Ter Dökecek Olan Sevgili Gençler; Hayallerini Kurduğunuz Bölümlere Yerleşmenizi Diliyorum.
ANKA - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “YKS 2022'de ter dökecek olan sevgili gençler; emeklerinizin karşılığını alacağınız bir sınav geçirmenizi ve hayallerini kurduğunuz bölümlere yerleşmenizi diliyorum. Sizleri seviyor, başarılar diliyorum” açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "YKS 2022'de ter dökecek olan sevgili gençler; emeklerinizin karşılığını alacağınız bir sınav geçirmenizi ve hayallerini kurduğunuz bölümlere yerleşmenizi diliyorum. Sizleri seviyor, başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yarın üniversite sınavına girecek öğrenciler için başarı dileğinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj şöyle:
"YKS 2022'de ter dökecek olan sevgili gençler; emeklerinizin karşılığını alacağınız bir sınav geçirmenizi ve hayallerini kurduğunuz bölümlere yerleşmenizi diliyorum. Sizleri seviyor, başarılar diliyorum."
ANKA / Güncel