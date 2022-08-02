Kılıçdaroğlu: "Yeni bir mücadeleyi başlatmak zorundayız"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye davet edilmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ERZURUM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum'da...
- Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye davet edilmesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ERZURUM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum'da partisinin grup toplantısında konuştu. (1)
AA / Sagip Sezginer - Güncel