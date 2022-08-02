Kılıçdaroğlu: "Yeni bir mücadeleyi başlatmak zorundayız" - Haberler

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Kılıçdaroğlu: "Yeni bir mücadeleyi başlatmak zorundayız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye davet edilmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ERZURUM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum'da...

 - Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye davet edilmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ERZURUM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum'da partisinin grup toplantısında konuştu. (1)

AA / Sagip Sezginer - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum Güncel Haberler

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