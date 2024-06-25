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Kılıçdaroğlu ve Yavaş Akşam Yemeğinde Buluştu

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, akşam yemeğinde bir araya geldi. Görüşme Sıhhiye'deki ABB tesisinde gerçekleşti ve basına kapalı olarak yapıldı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu ile Yavaş, ABB'nin Sıhhiye'deki tesisinde görüşmek için buluştu. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme 1 saat 45 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ile Yavaş, kendi araçlarıyla tesisten ayrıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş Ankara Politika Güncel Haberler

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