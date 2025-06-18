Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Liderlerinden Verimli Görüşme

(ANKARA) - CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Saadet Partisi TBMM Grup Başkanı Bülent Kaya'nın ziyaretine ilişkin, "Ülkemizin siyaseti ve milletimizin istikbali üzerine son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkan'a çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mahmut Arıkan Beyefendi'ye ve Saadet Partisi İstanbul Milletvekili, TBMM Grup Başkanı Sayın Bülent Kaya'ya nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Ülkemizin siyaseti ve milletimizin istikbali üzerine son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkan'a çalışmalarında başarılar diliyorum"