Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu bir araya geldi Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu'nun görüşmesinden detaylar İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İzmir'deki bir kafede görüştü. Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu'nun görüşmesinden detaylar İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İzmir'deki bir kafede görüştü. AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel Kemal Kılıçdaroğlu İzmir Sp Güncel Haberler

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