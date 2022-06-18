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Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu bir araya geldi

AA - Orhan Fatih Doğan - Güncel
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Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu'nun görüşmesinden detaylar İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İzmir'deki bir kafede görüştü.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu'nun görüşmesinden detaylar İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İzmir'deki bir kafede görüştü.

AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu İzmir Sp Güncel Haberler

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