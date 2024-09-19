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Kılıçdaroğlu ve Dervişoğlu'ndan Ortak Açıklama

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na yaptığı nazaket ziyaretinde Türkiye ve dünya sorunlarını görüştü. İki lider, siyasetin şahıslar üzerinden yürütülmesi konusuna da dikkat çekti.

(ANKARA) - 7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından konuşan Dervişoğlu "Siyasetin kurumlar üzerinden değil, kişiselleştirilerek şahıslar üzerinden sürdürüldüğünü ve siyasi partilerin özgün kurumsal kimliklerinin bir tarafa bırakılarak şahıslar üzerinden siyaset inşasının gerçekleştirilmesinin mahsurlarına işaret ettim. Düne dair bir şey konuşmadık, hep yarınları konuştuk" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ise, "Sayın Genel Başkanla Türkiye'nin, dünyanın, bölgemizin sorunlarını görüştük. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Sayın Enver Yılmaz ve İYİ Parti Genel Sekreteri Sayın Uğur Poyraz da yer aldı.

Dervişoğlu ve Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Sayın Genel Başkanla Türkiye'nin, dünyanın, bölgemizin sorunlarını görüştük, ekonomideki sıkıntılar, işsizlik, göç, sığınmacılar, Orta Doğu'daki karmaşık yapı... Bunları kısa sohbetimizde dile getirdik. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Genel Başkana yürekten teşekkürlerimi ve başarı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ise şunları söyledi:

"Genel Başkan seçildikten sonra bir cerrahi müdahale geçirmiştim. O zaman büyük bir zerafet göstererek geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere şahsımı aramıştı. Ben de Türk siyasi hayatında önemli izler bırakan siyasi şahsiyetlerle görüşmekten çok memnun olacağımı ve kendisini ziyaret etmek arzusunu taşıdığımı söyledim. Yine her zamanki zerafetiyle, 'Siz yeni genel başkan seçildiniz, dolayısıyla benim gelip sizi ziyaret etmem icap ediyor' dedi. İfade ettikleri gibi hem Türkiye'nin hem bölgenin hem de dünyanın sorunlarını konuştuk. Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu meseleler üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Türk siyasi hayatının karşı karşıya bulunduğu sorunlara ilişkin bir değerlendirmemiz oldu. Siyasetin kurumlar üzerinden değil, kişiselleştirilerek şahıslar üzerinden sürdürüldüğünü ve siyasi partilerin özgün kurumsal kimliklerinin bir tarafa bırakılarak şahıslar üzerinden siyaset inşasının gerçekleştirilmesinin mahsurlarına işaret ettim. Düne dair bir şey konuşmadık, hep yarınları konuştuk."

Açıklamaların ardından Dervişoğlu, Kılıçdaroğlu ile aldıkları ortak karar sonucu basın mensuplarından soru almadı.

Kılıçdaroğlu ve Dervişoğlu'ndan Ortak Açıklama
Kaynak: ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti Siyaset Türkiye Dünya

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