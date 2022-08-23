Kılıçdaroğlu: 'Valileri Uyarıyorum. Konser Yasaklamaya Devam Ederseniz, Milyonları Karşınızda Bulacaksınız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma. Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma. Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımında, konser ve festival yasaklarını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma. Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!"

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin en büyük müzik festivalleri arasında yer alan ve bu yıl 1-4 Eylül günleri arasında ikincisi düzenlenecek olan Milyon Fest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından "Organizasyonun incelenmesi neticesinde; çadır, kamp alanları, karavan park alanları vb. şekilde düzenlemeler olacağı ve bu düzenlemeler sonucu bölgede yoğun insan trafiği, ses ve ışık etkileri yoğun insan faaliyetleri sebebiyle ekolojik dengeye zarar verilebileceği" gerekçesiyle bugün iptal edildi. Bunu yanı sıra, Türkiye'de son dört ayda iptal edilen festivaller ve konserler şu şekilde:

-Eskişehir Anadolu Fest

-Niyazi Koyuncu Pendik Konseri

-Zonguldak Kozlu Müzik Festivali

-Munzur Kültür ve Doğa Festivali

-Kazdağı Ekolojik Festivali

-Zeytinli Rock Festivali

-Gökçeada Meryem Ana Panayırı

-ODTÜ Bahar Şenliği

-Muş Metin-Kahraman Konseri

-Aynur Doğan Bursa ve Kocaeli Konseri

-Başkent Kültür Yolu Festivali Mirae Konseri

-Başkent Kültür Yolu Festivali Ara Malikian Konseri

-Apolas Lermi Denizli ve Bostancı Konserleri