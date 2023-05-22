Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile görüştü

Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile görüştüCHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi.