Kılıçdaroğlu: Uluslararası Uyuşturucu Baronlarına Sesleniyorum; Seçimi Aldıktan Sonra Peşinize Düşeceğiz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kara para ile şehirlerimize mafya geldi. Uluslararası uyuşturucu baronlarına sesleniyorum; şehirlerimizi terk edin. Seçimi aldıktan sonra peşinize düşeceğiz. Temiz paranın girdiği sokaktan kirli para hemen kaçar. Ben, bu parayı bulup getireceğim. Bunun için Londra’dayım. Burada görüşeceğim bazı yatırım bankaları ve girişim sermayesi fonları, dünyada 5 trilyon dolar parayı yönetiyor. Halkımdan ricam, sabırla kasım sonunu bekleyin” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kara para ile şehirlerimize mafya geldi. Uluslararası uyuşturucu baronlarına sesleniyorum; şehirlerimizi terk edin. Seçimi aldıktan sonra peşinize düşeceğiz. Temiz paranın girdiği sokaktan kirli para hemen kaçar. Ben, bu parayı bulup getireceğim. Bunun için Londra'dayım. Burada görüşeceğim bazı yatırım bankaları ve girişim sermayesi fonları, dünyada 5 trilyon dolar parayı yönetiyor. Halkımdan ricam, sabırla kasım sonunu bekleyin" dedi.

Yatırımcılarla görüşmek için Londra'da bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımlarda uyuşturucu baronlarına seslendi. Kılıçdaroğlu, paylaşımlarında şunları kaydetti:

"ERDOĞAN GÜYA SİGARAYA KARŞI. AMA KARA PARADA SORUN YOK"

"Türkiye'yi önce maddi açıdan batırdılar. Sonra da kara paraya izin verdiler ve manevi olarak batırma süreci başladı. Erdoğan güya sigaraya karşı. Ama kara parada sorun yok. Ülkeyi gri listeye soktular. Kara para pisliğinin bulaştığı ülkeler listesi bu.

"ULUSLARARASI UYUŞTURUCU BARONLARINA SESLENİYORUM, SEÇİMİ ALDIKTAN SONRA PEŞİNİZE DÜŞECEĞİZ"

Kara para ile şehirlerimize mafya geldi. Uluslararası uyuşturucu baronlarına sesleniyorum; şehirlerimizi terk edin. Seçimi aldıktan sonra peşinize düşeceğiz.

"ÇÖZÜM TEMİZ PARAYI, TEMİZ YATIRIMCIYI ÜLKEYE GETİRMEKTEDİR"

Peki çözüm nerede? Çözüm, temiz parayı, temiz yatırımcıyı ülkeye getirmektedir. O paralarla, o yatırımlarla gençleri sokaklardaki bu bataklıktan çekip alacağız.

"LONDRA'DA GÖRÜŞECEĞİM BAZI YATIRIM BANKALARI VE GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARI, DÜNYADA 5 TRİLYON DOLAR PARAYI YÖNETİYOR. HALKIMDAN RİCAM, SABIRLA KASIM SONUNU BEKLEYİN"

Temiz paranın girdiği sokaktan kirli para hemen kaçar. Ben, bu parayı bulup getireceğim. Bunun için Londra'dayım. Burada görüşeceğim bazı yatırım bankaları ve girişim sermayesi fonları, dünyada 5 trilyon dolar parayı yönetiyor. Halkımdan ricam, sabırla kasım sonunu bekleyin."