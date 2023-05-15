Kılıçdaroğlu: Ülkenin belirsizliğe tahammülü yoktur (2)

PARTİ LİDERLERİ İLE AÇIKLAMA YAPTI

Kılıçdaroğlu, geçici sonuçların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplumdan beklediği güven oyunu alamadığını gösterdiğini belirterek, "Toplumdaki değişim talebi yüzde 50'nin üzerindedir. AK Parti'deki oy kaybı da bu gerçeği göstermektedir. Biz önümüzdeki 15 gün boyunca Türkiye için, milletimizle beraber bu ülkeye hakkı, hukuku ve adaleti getirmek için her türlü mücadeleyi yapacağız. Halkımız emin olsun, mutlaka ama mutlaka kazanacağız ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz" diye konuştu.