Kılıçdaroğlu, Tüsiad Yönetim Kurulunu Kabul Etti - Haberler

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Kılıçdaroğlu, Tüsiad Yönetim Kurulunu Kabul Etti

ANKA - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan başkanlığındaki TÜSİAD heyeti ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan başkanlığındaki TÜSİAD heyeti ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan başkanlığındaki TÜSİAD heyetini, CHP Genel Merkezi'nde kabul etti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Lale Karabıyık, Ahmet Akın, Onursal Adıgüzel, Fethi Açıkel, Yüksel Taşkın ve Gökçe Gökçen eşlik etti.

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Orhan Turan Güncel Haberler

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