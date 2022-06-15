Kılıçdaroğlu: Türkiye'ye yeni bir siyaseti, yeni bir anlayışı getirmek istiyoruz (2) - Haberler

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Kılıçdaroğlu: Türkiye'ye yeni bir siyaseti, yeni bir anlayışı getirmek istiyoruz (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kılıçdaroğlu: Türkiye'ye yeni bir siyaseti, yeni bir anlayışı getirmek istiyoruz (2)

Kılıçdaroğlu: Türkiye'ye yeni bir siyaseti, yeni bir anlayışı getirmek istiyoruz (2)'GÜVENLİK GÜÇLERİNE SALDIRMAK DOĞRU DEĞİLDİR'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, program çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu: Türkiye'ye yeni bir siyaseti, yeni bir anlayışı getirmek istiyoruz (2)

'GÜVENLİK GÜÇLERİNE SALDIRMAK DOĞRU DEĞİLDİR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, program çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in polise tokat atmasıyla ilgili soruya, "Asla doğru bulmayız. Doğru değil. Güvenlik güçlerine yumruk atmak saldırmak doğru değildir. Hele hele bunu bir milletvekilinin yapması asla doğru değil. Kabul etmiyoruz" dedi.

'CANAN KAFTANCIOĞLU GÖREVİNİN BAŞINDADIR'

Kılıçdaroğlu, "İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğinin düşürülmesi sonrası il başkanı başka bir isim olacak mı?" sorusuna, "Canan Kaftancıoğlu görevinin başındadır; il başkanı olarak görev yapıyor. Biz Canan Hanım'ı İstanbul İl Başkanı olarak yüreğimize yazmış vaziyetteyiz. Kimse endişe etmesin. Yapılan uygulamanın adil bir uygulama olmadığını biliyoruz. Adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz. Adaletsizliklere boyun eğerseniz yeni adaletsizliklere kapı aralamış olursunuz. Canan Hanım ne yaptı? Neden il başkanlığı düşürülüyor? Birilerinin talimatı üzerine. Biz birilerinin talimatına evet mi diyeceğiz? Demeyeceğiz. Bizim geleneklerimizde Kuvayımilliye vardır. Biz mücadeleyi adalet için, hak için, hukuk için yapıyoruz. Biz adalete saygılıyız; ama adalet, adalet olduğu sürece. Biz adaleti savunuyoruz" diye konuştu.

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Haber: KAAN ULU / ANKARA, -


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu Türkiye Güncel Haberler

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