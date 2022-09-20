Kılıçdaroğlu: "CHP'nin iki kırmızı çizgisi vardır; vatan ve bayrak" Güncel Haberler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salondan ayrılması ELAZIĞ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salondan ayrılması ELAZIĞ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. (7) Kaynak: AA / Güncel Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kılıçdaroğlu: 'CHP'nin iki kırmızı çizgisi vardır; vatan ve bayrak' - Haberler

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