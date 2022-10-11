Kılıçdaroğlu, Turken Vakfı'nın Manhattan'daki Gökdelen İnşaatı Önünde, Erdoğan'a Seslendi: "Aileyi Konuşmak İstiyorsan ve Gerçekten Samimiysen, Gel...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRKEN Vakfı'nın ABD'de Manhattan’daki gökdelen inşaatı önünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a; “Burası New York'un en pahalı yeri Manhattan. Bu da ailenin yaptırdığı gökdelen. Oğlunun kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yapıldı. Yapılmaya devam ediliyor. Sevgili Erdoğan aileyi konuşmak istiyorsan ve gerçekten samimiysen gel buradan başlayalım” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRKEN Vakfı'nın ABD'de Manhattan'daki gökdelen inşaatı önünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a; "Burası New York'un en pahalı yeri Manhattan. Bu da ailenin yaptırdığı gökdelen. Oğlunun kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yapıldı. Yapılmaya devam ediliyor. Sevgili Erdoğan aileyi konuşmak istiyorsan ve gerçekten samimiysen gel buradan başlayalım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de, TURKEN Vakfı'nın Manhattan'da yaptırdığı gökdelenin önünde açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"BİR AİLE KONUŞULACAKSA, KONUŞULACAK YER BURASI"

"Duydum ki birileri senin siyasi rehinen kalsın diye benim yaptığım öneriyi yine kabul etmemiş, yan çizmişsin. Anayasa ile aileyi korumaktan bahsetmişsin. Eğer bir aile konuşulacaksa konuşulacak yer burası. Senin ailen burada.

Burası New York'un en pahalı yeri Manhattan. Bu da ailenin yaptırdığı gökdelen. Oğlunun kızana gönderdiği paralarla bu gökdelen yaptırılıyor. Yapılmaya devam ediliyor. Sevgili Erdoğan aileyi konuşmak istiyorsan ve gerçekten samimiysen gel buradan başlayalım."

"ONUNLA NE AİLE KONUŞULUR NE ANAYASA. BU KONU KAPANMIŞTIR"

Kılıçdaroğlu, bu açıklamalarının yer aldığı videoyu sosyal medya hesabında; "Burası New York, Manhattan. ABD'nin en pahalı iş muhiti… Tanıdığım bir ailenin gökdelenine 'hayırlı olsuna' geldim. Erdoğan kim, anayasa, aile kim... Onunla ne aile konuşulur ne anayasa. Bu konu kapanmıştır"