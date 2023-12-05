Kılıçdaroğlu: Türk Kadınının Hakları İçin Mücadelemizi Sürdüreceğiz

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk kadınının siyasal ve toplumsal alanda kendisini var etmesi için mücadele edeceklerini ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı'nın 89. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türk kadınının siyasal ve toplumsal alanda kendisini var etmesi için büyük devrimlere imza atan Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda; kadınların haklarını alması, eşit temsiliyetin sağlanması ve çağdaş Türkiye'nin inşası için kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz, hep birlikte aydınlık bir geleceğe yürüyeceğiz. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı tanınmasının 89. yılı kutlu olsun" dedi.

CHP 7. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 89'uncu yıl dönümü dolayısıyla bugün X hesabından paylaşımda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Türk kadınının siyasal ve toplumsal alanda kendisini var etmesi için büyük devrimlere imza atan Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda; kadınların haklarını alması, eşit temsiliyetin sağlanması ve çağdaş Türkiye'nin inşası için kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz, hep birlikte aydınlık bir geleceğe yürüyeceğiz. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı tanınmasının 89. yılı kutlu olsun."