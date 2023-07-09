Kılıçdaroğlu, Tuncer Dönmez'in cenaze törenine katıldı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlarından Tuncer Dönmez için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, Dönmez'in ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlarından Tuncer Dönmez için düzenlenen cenaze törenine katıldı.
CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki cenaze törenine katılarak, Dönmez'in ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.
Dönmez'in, Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü döneminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel