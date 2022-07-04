Kılıçdaroğlu: "Tüik'in Bu Yalanı, Emeklinin, Memurun Cebinden Çalmak Demektir" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “ENAG yıllık yüzde 176 enflasyon açıkladı, TÜİK yüzde 79. Pazar, market ortada. TÜİK’in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmak demektir" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "ENAG yıllık yüzde 176 enflasyon açıkladı, TÜİK yüzde 79. Pazar, market ortada. TÜİK'in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmak demektir" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yıllık enflasyon oranını eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımı şöyle: "ENAG yıllık yüzde 176 enflasyon açıkladı, TÜİK yüzde 79. Pazar, market ortada. TÜİK'in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmak demektir. Recep Tayyip Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız!" ANKA / Güncel Türkiye İstatistik Kurumu Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kılıçdaroğlu: 'Tüik'in Bu Yalanı, Emeklinin, Memurun Cebinden Çalmak Demektir' - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.