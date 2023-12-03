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Kılıçdaroğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden AKP Artvin Gençlik Kolları Başkanı için taziye mesajı yayınladı

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CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, trafik kazası sonucu yaşamlarını yitiren AKP Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu, Tolgahan Topuz ve Nuhcan Çevik için taziye mesajı yayınladı.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamlarını yitiren AKP Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu, Tolgahan Topuz ve Nuhcan Çevik için taziye mesajı yayınladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada yaşamlarını yitiren AKP Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu, Tolgahan Topuz ve Nuhcan Çevik için bu akşam X hesabından taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Yaşanan elim trafik kazası sonucu yaşamlarını yitiren AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu'na, Tolgahan Topuz'a ve Nuhcan Çevik'e Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. AK Parti camiasının başı sağ olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Doğukan Gençlik Artvin Trafik Kazaları Politika Güncel Haberler

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