Kılıçdaroğlu: Terör bizim bölgemizin en büyük sorunlarından birisi

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Terör bizim bölgemizin en büyük sorunlarından birisi. Terör bir insanlık suçudur. Terör konusunda bütün ülkelerin duyarlı olması lazım. Terörün insanlık suçu olarak tanımlanmasından sonra teröre sempati duyan veya teröristleri koruyan bir anlayışın kesinlikle reddedilmesi ve bu konuda çok daha aktif politikaların geliştirilmesi gerekiyor" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da bir otelde, Türkiye'de bulunan büyükelçiler için düzenlenen iftar programına katıldı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu, iftar sonrası yaptığı konuşmada, "Biz zorluğu ve çetin koşulları, akılcı politikalarla aşmak istiyoruz. 6 liderin bir araya gelmesi, temelde demokrasiye duyduğumuz özlemden kaynaklanıyor. Bizim insanımız neden 3'üncü sınıf bir demokrasiye layık? Neden birinci sınıf bir demokrasi bizim ülkemizde olmuyor. Düşünceye saygı, yargı bağımsızlığı, medya özgürlüğü, yolsuzluklara karşı acımasızca bir düzenleme neden olmasın. Çok farklı siyasi kulvarlardan, aynı amaca dönük olarak bir aradayız. Beraberliğimiz, Türkiye'nin yeniden inşası gibi bir süreci doğuracaktır. Her alanda; üniversiteden sağlık sitemine kadar, tarımdan bilim ve teknolojiye kadar her alanda bir yapısal dönüşüme ihtiyacımız var. Devlette liyakatin sağlanması, yani işin ehline teslim edilmesi bütün demokrasilerin temel kuralıyken bu kuraldan vazgeçilen bir atmosferin içindeyiz. Türkiye'nin bu süreçte yeni bir hamle yaparak; demokrasi içinde, demokratik kurallar içinde ve bir iktidar değişimiyle yeni bir süreci, akılcı bir süreci, bilimsel bir süreci başlatmak istiyoruz. Elbette ki laik, demokratik ve hukukun üstünlüğünü temel kural ediniyoruz. Herkesin inancına saygı, herkesin düşüncesine saygı temel kurallarımızdan birisidir" açıklamasında bulundu.

"Terör bizim bölgemizin en büyük sorunlarından birisi. Terör bir insanlık suçudur" diyen Kılıçdaroğlu, "Terör konusunda bütün ülkelerin duyarlı olması lazım. Terörün insanlık suçu olarak tanımlanmasından sonra teröre sempati duyan veya teröristleri koruyan bir anlayışın kesinlikle reddedilmesi ve bu konuda çok daha aktif politikaların geliştirilmesi gerekiyor. Türkiye, terör konusunda en büyük bedeli ödeyen ülkelerden birisidir. 30-35 yıldır devam eden terör eylemleri binlerce canımızın, evladımızın, çocuğumuzun canına mal oldu. Dolayısıyla terör konusunda bütün dünyanın ortak hareket etmesi ve terörü sonlandırması lazım. En büyük arzularımızdan birisi de budur. Benim söylediklerim aslında bir Türkiye sorunu olmaktan çok bir insanlık sorunu. Hep beraber dayanışma içerisinde var olan sorunları çözebilir, dayanışmamızı güçlendirebiliriz. Sorunların çözümünde bir masanın etrafında toplanıp en azından konuşabiliriz. O zaman görülecektir ki sorunlar çok daha basit bir şekilde, akıl yoluyla çözülmüş olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.