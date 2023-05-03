KILIÇDAROĞLU TANK PALET FABRİKASINI KATAR ORDUSUNDAN ALACAĞIM

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bana kimse milliyetçilik edebiyatı yapmasın. Milliyetçi olan tank palet fabrikasını Katar ordusuna satmaz. Tank palet fabrikasını Katar ordusundan alacağım; şerefli, şanlı ordumuza teslim edeceğim' dedi.CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Güntekin Uysal, Boyabat ilçesinde Sinoplularla buluştu. Milletvekili tanıtımlarının ardından halka hitap eden Kılıçdaroğlu, vatandaşların tepkisini sandıkta göstermeleri gerektiğini belirtti. Devletin dininin adalet olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz. Adaletin olmadığı yerde uyuşturucu mafyaları koşar, eğlenir gezer. Bizim küçük evlatlarımızı zehirlerler. Benim sözüm var, 5'li çeteleri de, uyuşturucu baronlarını da bu ülkeden göndereceğim. Niye soğan ve patatesle uğraşıyorsun diyorlar. Evin kadını gidecek, pazardan alışveriş yapacak. Soğanın kilosu olmuş 30 lira. Senin mutfaktan haberin var mı Mutfakta yangın var. Sarayda oturuyorsun, keyfin yerinde. 5'li çetelere para aktarıyorsun, 1, 3, 5 yerden aylık alanlar var. Yiye yiye doymadılar. Mutfakta yangını çıkaran ben değilim, sensin. O yangını söndürecek olan da benim' ifadelerini kullandı.

'BU ÜLKEDEN SÖMÜRÜLEN 418 MİLYAR DOLARI DA ALACAĞIM'

AK Parti'nin 22 yıldır iktidarda olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Bizim tarihimizde soğan bu kadar zamlandı mı Düzelteceğim, yukardan alıp aşağıya vereceğim. Yurt dışına götürülen, bu ülkeden sömürülen 418 milyar doları da alacağım, bu millete teslim edeceğim. Benim saraylarda oturmak gibi bir düşüncem yok. Bu kardeşinizin oğlu paralı askerlik yapmadı, gitti aslanlar gibi askerliğini yaptı. Bana kimse milliyetçilik edebiyatı yapmasın. Milliyetçi olan tank palet fabrikasını Katar ordusuna satmaz. Tank palet fabrikasını Katar ordusundan alacağım, şerefli ordumuza teslim edeceğim. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun, bu kadar kavga yetmedi mi' ifadelerini kullandı.

'3 MİLYON 600 BİN SURİYELİNİN ÜLKEMİZDE NE İŞİ VAR'

'3 milyon 600 bin Suriyelinin bizim ülkemizde ne işi var' diyen Kılıçdaroğlu, 'Söz verdim, en geç 2 yıl içerisinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi, Suriye'ye uğurlayacağım. Bütün köy okullarını açacağım ve 100 bin öğretmen ataması yapacağım. Bütün çocuklar Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi, köylerde okula gidecek. Beslenme çantası uygulamasını kaldıracağız. Çocuk okula giderken, suyunu, sütünü içecek, yemeğini yiyecek. İlkokuldaki tüm öğrencilerimiz yemeklerini arkadaşlarıyla beraber okulda yiyecekler. Bay Kemal'in sözü var. Allah izin verir de sizin oylarınızla iktidar olduğumuzda Kurban Bayramı'nda emekli kardeşimiz bankadan para çekmeye gittiğinde orada 15 bin lira parayı görecek. Sen yandaşların için çalışıyorsun, Bay Kemal de vatandaşlar için çalışıyor. Milliyetçilik konularında bir sürü laf ediyorlar. Masanın altında, yanında, üstünde gibi. Boyabat'tan söylüyorum bütün Türkiye duysun. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Vatanımız ve bayrağımız. Sinan Ateş'in ve Gaffar Okkan'ın katillerini bulacağım, kulaklarından tutup yargıya teslim edeceğim' diye konuştu.

'HİZBULLAH'IN PARTİSİYLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDELER'

Boyabat mitingi'nde konuşan DP Genel Başkanı Güntekin Uysal ise 'Millet İttifakı'nın Halil İbrahim Sofrası'nda bir araya gelen siz değerli Boyabat'ın da iradesi mutlaka kervanın yürüyüşünde bir büyük adıma dönüşecektir. Birileri aslan payını alacak, milyonlara da sırtlan payı düşecek. Bu aslan payını alıp millet hakir gören, millete sanki lütuf veriyormuş gibi hak dağıtan, bu kibirli iktidar sahiplerine Anadolu'nun her tarafında olduğumuz gibi Boyabatlı vatandaşlarımız da bir itiraz sesini yükseltecek. Gelin görün ki bugünkü iktidar sahipleri aldıkları rolle beraber bir anda marifetle ayıbını anlatanlar gibi Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanıyız demişler. Öbür tarafta da 80 yıllık Cumhuriyetin tarım ve hayvancılıkta kurduğu tüm ekonomik altyapıyı tasfiye etmek için bir özel gayretin içine girmişler. Kendileri terör örgütleriyle iş birliği yapmış, muhalefeti suçluyorlar. FETÖ'yle beraber devleti ele geçireceğiz diyerek yola çıkmışlar, muhalefeti suçluyorlar. Şimdi her yol mübah, emniyet müdürümüz Gaffar Okkan'ı şehit eden Hizbullah'ın partisiyle iş birliği içerisindeler. Bugün Resmi Gazete'de bir Hizbullah mensubunun cezasını affettiler. Öyle anlaşma yapmışlar. O açıdan vazifemiz büyüktür. Allah'ın izniyle bu büyük cumhuriyet yarınlara, gelecek nesillerimize aktaracağız' dedi. (DHA)