Kılıçdaroğlu: Taban fiyat uygulamasıyla çiftçiye zarar ettirmeyeceğiz (2)

CENAZE TÖRENİNE KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ödemiş ilçesindeki çiftçilerle buluşma programının ardından Yeniköy Mahallesi'nde bulunan kahvehanede oturanlarla sohbet etti. Burada şikayet ve talepleri dinleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra Narlıdere Belediyesi Meclis üyesi Nurhayat Kaya'nın eşi Ali Kaya'nın cenaze törenine katıldı. Kılıçdaroğlu'nun da arkadaşı olduğu öğrenilen Kaya'nın cenaze töreni, Narlıdere ilçesindeki Narlıdere Kültür ve Cemevi'nde yapıldı. Törende Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları yer aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra sanayi sitesi esnafının sorunlarını ve taleplerini dinledi. Konuşmaların ardından 6'ncı Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Sami Özdaş, Kılıçdaroğlu'na ziyaretleri nedeniyle teşekkür edip, çiçek verdi.

Nevra UÇKAÇ- Hande NAYMAN/ İZMİR,