Kılıçdaroğlu: Suriyeliler emeği sömürülen halk olarak bulunuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyelilerin bugün emeği sömürülen bir halk olarak Türkiye'de bulunduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, toplumun her kesiminde ciddi endişeler olduğunu belirterek, "Endişelerimizi yok etmek zorundayız. Ülkemize barışı, huzuru getirmek zorundayız. İçinde bulunduğumuz karamsar atmosferden ülkemizi çıkarmak zorundayız. Biz neyi, nasıl yapacağımızı, devleti nasıl yöneteceğimizi kitlelere anlatıyoruz. Çünkü devlet şahsileştirilemez, devlet kişiye indirgenemez. Her birimize düşen sorumluluklar var" dedi.

Afgan göçmenler konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, "Bunlar İran'a geliyorlar. Tahran'da Azadi Parkı'nda buluşuyorlar. Buradan üç merkeze yönlendiriliyor. Burada misafir ediliyorlar. 30-40 kişilik gruplarla Türkiye'ye gönderiliyor. Bu ne peki? 3 büyük şebeke bu organizasyonu yapıyor. Uyuşturucu kaçakçılığı da yapıyor. Bir kaçak istilası altında ülkemiz. İnsanlarımızın mahalleleri gitti, gerginlik artıyor. Gettolar oluşmaya başladı. Buralar bomba gibi her an ne olacağı belli değil. Bunu sağduyu ve akılcı politikalarla çözmek zorundayız" diye konuştu.