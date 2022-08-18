Kılıçdaroğlu: "Suriye Politikasında Dediğimiz Noktaya Gelmeleri Doğru. Umarım Bu Hatalarından Dönme Kendilerinin Özgür İradesi ile Gerçekleşmiş Olur"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; iktidarın Suriye ile diyalog yönündeki açıklamalarına ilişkin soruya; “Bizim dediğimiz noktaya gelmeleri doğru. Keşke bizi daha önce dinleselerdi. Umarım bu hatalarından dönme, kendilerinin özgür iradesi ile gerçekleşmiş olur” yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ; iktidarın Suriye ile diyalog yönündeki açıklamalarına ilişkin soruya; "Bizim dediğimiz noktaya gelmeleri doğru. Keşke bizi daha önce dinleselerdi. Umarım bu hatalarından dönme, kendilerinin özgür iradesi ile gerçekleşmiş olur" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da; partisinin yeni üyeleri ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, CHP'ye üye olan yurttaşlara parti rozeti taktı, "Hoş geldiniz" dedi.

Üye Katılım Töreni'nin ardından Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, iktidarın Suriye politikası ile ilgili soruya; "Suriye politikasında da bizim dediğimiz noktaya gelmeleri doğru. Umarım başarılı olurlar. Keşke bizi daha önceden dinleselerdi. Keşke bütün bu olaylar olmasaydı. Hatalarından dönmek istiyorlar. Ne kadar dönecekler bilmiyorum ama umarım bu hatalardan dönme, kendilerinin özgür iradesi ile gerçekleşmiş olur" yanıtını verdi.