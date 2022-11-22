Kılıçdaroğlu: Şunun Şurasında 3 Aralık'a Ne Kaldı. Geliyor Gelmekte Olan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü, sosyal medya hesabında; “Şunun şurasında 3 Aralık'a ne kaldı. Geliyor gelmekte olan” açıklaması ile paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü, sosyal medya hesabında; "Şunun şurasında 3 Aralık'a ne kaldı. Geliyor gelmekte olan" açıklaması ile paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TBMM'de, grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünün yer aldığı görüntüyü, sosyal medya hesabında paylaştı. Mesajında, "Şunun şurasında 3 Aralık'a ne kaldı. Geliyor gelmekte olan" açıklamasını yapan Kılıçdaroğlu, yayınladığı videoda şunları söyledi:

"Amerika'ya gittim. İngiltere'ye gittim. Havuz medyasına baktım, fırsatlar aradılar, 'Nasıl karalarız diye.' Uğraştılar, didindiler. 'Bu gezileri nasıl gölgeyebiliriz?' arayışı içindeydiler. Ama tabi bizim partililer de merak etti. 'Neden Genel Başkan Amerika'ya gitti, İngiltere'ye gitti, üniversitelerle görüştü, büyük firmalarla görüştü?'

3 Aralık'a kadar sabredin. 3 Aralık'ta yeni bir vizyonu açıklayacağız. Türkiye'nin tarihine şöyle bir bakın. Ortalama 7 yılda bir kriz olur. Bazen bu krizler çok derin olur. ve bu krizlerden bir avuç insan çok faydalanır. Büyük gelirler vurur. Ama milyonlar bu kriz nedeniyle büyük mağduriyetler yaşarlar. Ekonomi bakanlarını değiştirdiler, maliye bakanlarını değiştirdiler, hükümetler geldi gitti. Ama krizler bizim hayatımızda hep oldu. Türkiye'yi artık bu kriz zincirinden kurtarmamız lazım. Emin olun çok güzel şeyler açıklayacağız. Sonsuza kadar krizi bitirecek olan bir vizyon açıklayacağız. Vizyonumuz hazır. Ekiplerimiz hazır. Yatırımcılar hazır. Taze para hazır. Türkiye'yi bu beladan sonuna kadar kurtaracağız. 3 Aralık'ı bekleyin ve asla unutmayın. Geliyor gelmekte olan."