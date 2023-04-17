Kılıçdaroğlu: Şu Anda Milyonlarca Kürde Terörist Muamelesi Yapılıyor.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Kürtler’ notunu düştüğü bir videoyu Twitter hesabından yayınladı. Kılıçdaroğlu, “Son yıllarda ne zaman seçim konuşsak, Saray ne zaman seçimi kaybedeceğini görse Kürtlere toplu bir yaftalama, terörist muamelesi yapma durumu başlıyor. Şu anda milyonlarca Kürde terörist muamelesi yapılıyor… Sevgili halkım. Siz bu yaptıkları propagandaya sakın ama sakın kanmayın. Türk ile Kürdü kardeş yapan kader var. Kader bizi bir araya getirdi. 3-5 oy için kardeşliğe kimsenin zarar vermesine asla ve asla izin vermeyeceğim” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Kürtler' notunu düştüğü bir videoyu Twitter hesabından yayınladı. Kılıçdaroğlu, "Son yıllarda ne zaman seçim konuşsak, Saray ne zaman seçimi kaybedeceğini görse Kürtlere toplu bir yaftalama, terörist muamelesi yapma durumu başlıyor. Şu anda milyonlarca Kürde terörist muamelesi yapılıyor… Sevgili halkım. Siz bu yaptıkları propagandaya sakın ama sakın kanmayın. Türk ile Kürdü kardeş yapan kader var. Kader bizi bir araya getirdi. 3-5 oy için kardeşliğe kimsenin zarar vermesine asla ve asla izin vermeyeceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabında; 'Kürtler' notunu düştüğü bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, son yıllarda seçim sürecinde Kürtlere terörist muamelesi yapıldığını belirterek Türk-Kürt kardeşliğine değindi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"HER GÜN MİLYONLARCA LİRAYI SOSYAL MEDYA TROLLERİNE HARCIYORLAR. O TROLLER BANA HAKARET EDEBİLMEK ADINA KÜRTLERE TERÖRİST MUAMELESİ YAPIYORLAR"

"Sevgili halkım. Son yıllarda ne zaman seçim konuşsak, Saray ne zaman seçimi kaybedeceğini görse Kürtlere toplu bir yaftalama, terörist muamelesi yapma durumu başlıyor. Utanç verici. Gerçekten de utanç verici. Şu anda milyonlarca Kürde terörist muamelesi yapılıyor. Her gün, durmadan. Her gün milyonlarca lirayı sosyal medya trollerine harcıyorlar. O troller bana hakaret edebilmek adına Kürtlere terörist muamelesi yapıyorlar. İnsanımızı devlete yabancılaştırıyorlar. Ne için? 3-5 oy için. Utanmıyorlar. Gerçekten de utanmıyorlar. Bay Kemal'e iftira atacaklar diye milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı? Allah aşkına, söyleyin bana. Milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı?

"3-5 OY İÇİN KARDEŞLİĞE KİMSENİN ZARAR VERMESİNE ASLA VE ASLA İZİN VERMEYECEĞİM"

Sevgili halkım. Siz bu yaptıkları propagandaya sakın ama sakın kanmayın. Kardeşlik hukukumuzu unutmayın. Kesinlikle unutmayın. Türk ile Kürdü kardeş yapan kader var. Kader bizi bir araya getirdi. Kader bize kardeş olun, dedi. Kader bizi Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da koyun koyuna yatırdı. Kardeş sevgisi gibi derin bir sevgi yoktur. Yüzyıllardır beraber kaldık, beraber yaşadık. Hiçbirimiz yolumuza yalnız gitmedik, gidemedik. 3-5 oy için kardeşliğe kimsenin zarar vermesine asla ve asla izin vermeyeceğim. Az kaldı."