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Kılıçdaroğlu: Söz Verdik; Bu Düzeni Değiştireceğiz

Kılıçdaroğlu: Söz Verdik; Bu Düzeni Değiştireceğiz

Güncel Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altı siyasi parti genel başkanının altıncı kez bir araya geldiği ‘Liderler Buluşması’nın ardından, “Söz verdik; bu düzeni değiştireceğiz! Yarının Türkiye'sini inşa etmek için bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduğumuz toplantıda bizlere ev sahipliği yapan başta Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altı siyasi parti genel başkanının altıncı kez bir araya geldiği 'Liderler Buluşması'nın ardından, "Söz verdik; bu düzeni değiştireceğiz! Yarının Türkiye'sini inşa etmek için bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduğumuz toplantıda bizlere ev sahipliği yapan başta Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Altı siyasi partinin genel başkanı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde bugün altıncı kez bir araya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının ardından sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

"Söz verdik; bu düzeni değiştireceğiz! Yarının Türkiye'sini inşa etmek için bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduğumuz toplantıda bizlere ev sahipliği yapan başta Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. #HepBirlikteGüzelYarınlara"

Kaynak: ANKA / Güncel

Hizb-i İslami Partisi Temel Karamollaoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Güncel Haberler

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