Kılıçdaroğlu, Sosyal Medya Hesabında Duyurdu: "Bu Akşam 22.00'de, Burada Buluşalım" - Haberler

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Kılıçdaroğlu, Sosyal Medya Hesabında Duyurdu: "Bu Akşam 22.00'de, Burada Buluşalım"

ANKA - Güncel
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Kılıçdaroğlu, Sosyal Medya Hesabında Duyurdu: 'Bu Akşam 22.00'de, Burada Buluşalım'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında “Bu akşam 22.00’de, burada buluşalım” mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında "Bu akşam 22.00'de, burada buluşalım" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında, açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Bu akşam 22.00'de, burada buluşalım" dedi.

ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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