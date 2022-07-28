Kılıçdaroğlu: "Siyasete giren kişinin siyasette zenginleşme şansı yoktur" - Haberler

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Kılıçdaroğlu: "Siyasete giren kişinin siyasette zenginleşme şansı yoktur"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğubeyazıt ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda konuştu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğubeyazıt ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda konuştu.

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Kılıçdaroğlu: "20 yıldır memleketin hangi halde olduğunu ben de biliyorum siz de biliyorsunuz"

Kılıçdaroğlu: "Siyasete giren kişinin siyasette zenginleşme şansı yoktur"

Kılıçdaroğlu: "Memleket hepimizin memleketidir. Kucaklaşmamız lazım, helalleşmemiz lazım"

AA / Sagip Sezginer - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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