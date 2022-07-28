Kılıçdaroğlu: "Siyasete giren kişinin siyasette zenginleşme şansı yoktur" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğubeyazıt ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğubeyazıt ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda konuştu. (3) Kılıçdaroğlu: "20 yıldır memleketin hangi halde olduğunu ben de biliyorum siz de biliyorsunuz" Kılıçdaroğlu: "Siyasete giren kişinin siyasette zenginleşme şansı yoktur" Kılıçdaroğlu: "Memleket hepimizin memleketidir. Kucaklaşmamız lazım, helalleşmemiz lazım" Güncel AA / Sagip Sezginer Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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