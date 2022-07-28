Kılıçdaroğlu: "Siyasete giren kişinin siyasette zenginleşme şansı yoktur"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğubeyazıt ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda konuştu.
- Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğubeyazıt ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda konuştu.
(3)
Kılıçdaroğlu: "20 yıldır memleketin hangi halde olduğunu ben de biliyorum siz de biliyorsunuz"
Kılıçdaroğlu: "Siyasete giren kişinin siyasette zenginleşme şansı yoktur"
Kılıçdaroğlu: "Memleket hepimizin memleketidir. Kucaklaşmamız lazım, helalleşmemiz lazım"
AA / Sagip Sezginer - Güncel