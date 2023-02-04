KILIÇDAROĞLU ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NİN ETKİNLİĞİNDE KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim belediye başkanlarımız özellikle de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız bütün engelleri aşar ve halkına hizmet verir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen 'Şişli Sofrası' tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de yer aldı.

"YÜZYILLAR BOYUNCA BU BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜRETİMİN BEŞİĞİ OLDU"

Konuşmasına 'Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu beğenmiyorsanız, bu sistem bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir beka sorunu diyorsanız her birimize tarihsel bir sorumluluk düşüyor" diyerek başlayan Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bu sorumluluğu yerine getirdiğimiz an itibariyle Türkiye'nin önünü açacağız. Türkiye hep birlikte kucaklaşacağı, barışacağı, huzura erişeceği güzel bir ülke olacak. Her köşesinden bereketin fışkırdığı topraklara sahip bir halkız. Türkiye'de bunu görüyoruz. Yüzyıllar boyunca bu bereketli topraklar üretimin beşiği oldu. Sadece karınlarımızı doyurmadı. Sofralarıyla, danışma, dayanışma ve paylaşma kültürümüzü de böylece büyütmüş olduk. Sofraların bereketi paylaştıkça çoğalır. Bu sofralarda müşterekler kadar farklılıklar da misafir edildi ve işte bu kadim kültürün bugünkü taşıyıcıları bizleriz. Birlikteyiz. Bu kültürü yaşatmak şimdi her zamankinden daha önemli çünkü saray düzeni tarafından ekonomik çöküşe sürüklenen ülkemizde insanlarımız alın teriyle çalışarak bırakın çocuğuna iyi bir gelecek sağlamayı karnını doyurmakta zorlanıyor. Milyonlarca insanımız bırakın iyi bir hayat sürme hayalini adeta hayatta kalma savaşı sürdürüyor. Halkımız kuru ayazda ekmek kuyruklarında bekliyor. Sabahın karanlığında ucuz et alabilmek için Et ve Süt Kurumu'nun önünde saatlerini geçiriyor. İşte bu tablo bizim kaybedebilecek tek bir dakikamızın bile olmadığını en büyük işaretidir. Bu tabloyu görüyorsak bu tabloya karşı mücadele etmek her yurtseverin, her vatanseverin, aklı başında olan herkesin ortak görevidir. Bu ortak görevi iktidar yapmak da bizim temel görevimizdir. Bu trajediyi bizim gerçeğimiz yaptılar. Bu trajedi 20 yıl sonunda hayatımızın bir gerçeği olarak ortaya çıktı. Bugün bu ülkede 1 milyondan fazla çocuk okula aç giderken saraylı zat, küresel forumlara gönderdiği mesajda şunu söylüyor, 'Çocuklarımız ve gençlerimiz için daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanabiliyorum" diyor ama milyonlarca çocuğun hakkını rızkını da bir avuç zengine gözünü kırpmadan verebiliyor. Adalet ha. Hangi adalet' Allah aşkına bana söyler misiniz? Sen kim adalet kim? Adaletin A'sını dahi bilmeyen insanların ülkeyi yönetmeye kalktığında Türkiye tablosunu hep beraber görüyoruz ve yaşıyoruz" dedi.

TEK BİR YURTTAŞIMIZIN DAHİ DARA DÜŞMESİNE RAZI DEĞİLİZ

Hükümete 'Okul beslenme programı' için daha önce çağrıda bulunduklarını belirten Kılıçdaroğlu, 'Çocuklar okulda bir öğün sağlıklı yemek yesinler diye ek bütçe için katkı da sunmaya çalıştık. Önergeler verdik. Yetmedi kanun teklifi verdik. Onların tamamı reddedildi. Çocukların yoksulluğa mahkum edenler çocukları için daha iyi bir dünyanın inşasına katkı verebilirler mi' Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız da bu trajediyi elbette oturup izlemiyorlar. Gözü yaşlı anneleri, çaresiz babaları, açlık çeken çocukları asla ve asla yalnız bırakmıyorlar. Belediyelerimiz öz kaynaklarını son damlasına kadar halk için kullanarak yetemediği yerde toplumsal dayanışmayı örgütleyerek yenilikçi ve yaratıcı çözümler geliştirerek ihtiyacı olan her bir yurttaşımızın yanında oluyorlar. Güç ve servet içinde yüzen Babil Krallığı'nın haramzade sofralarına karşı Hz.İbrahim'in herkese açık herkesin eşit olduğu kalabalık arttıkça bereketi artan Halil İbrahim sofrasını kuruyoruz biz. Bu sofrada para, pul, ihtişam yok. Bu sofrada eşitlik var. Bu sofrada adalet var. Bu sofrada dayanışma haysiyet var. Tek bir yurttaşımızın dahi dara düşmesine asla razı değiliz, olmayacağız. Halkın hakkı olan zenginliği ihalelerle yandaşlara peşkeş çeken egemenlerin düzeni sarsılmaz sanılan Babil Kulesi gibi yıkılmaya mahkumdur ve mutlaka yıkacağız" ifadelerini kullandı.

İBB BAŞKANIMIZ EKREM İMAMOĞLU'NA HAKKINI TESLİM ETMEMİZ GEREKİYOR

Kılıçdaroğlu, 'Milletimizin önündeki seçimlerde, milletimiz bunun ne demek olduğunu gösterecek. Buna yürekten inanıyorum. Halktan çalınan o 418 milyar doları kuruşu kuruşuna aldığımızda halkın sofrası şenlenecek, hak yerini bulacak. Evet biz bunu başaracağız ve birlikte başaracağız. Şişli'den söz ederken elbette ki diğer belediye başkanlarımız da çalışıyor ama İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın hakkını da teslim etmemiz gerekiyor. Sadece sofra alanında değil, metrosundan, can dostlara kadar İstanbulluların yaşanabilir bir kentte yaşamaları için elinden gelen bütün çabayı gösteriyor. Evet engeller çıkarıldığını biliyorum. Evet engellerle boğuşsun diye biliyorum ama bildiğim bir tek şey var. Bizim belediye başkanlarımız özellikle de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız bütün engelleri aşar ve halkına hizmet verir. Tekrar hepinizin huzurunda belediye başkanlarıma yürekten teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.