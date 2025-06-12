Kılıçdaroğlu, Silivri'de Tutukluları Ziyaret Etti

Kılıçdaroğlu, Silivri'de Tutukluları Ziyaret Etti
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri'deki cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve diğer 7 kişiyi ziyaret etti.

ESKİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve tutuklu bulunan 7 kişiyi daha ziyaret etti. Kılıçdaroğlu görüşme için saat 12.00'de cezaevine girerken, saat 16.00 sıralarında basın mensuplarına açıklama yapmadan Silivri'den ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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