Kılıçdaroğlu: 'Silahlananlara Şunu Söyleyeyim; Bunun Bedeli Var. Kanunlar Bu Ülkede Çalıştığında, Teksas'ta Yaşamadığınızı Öğrenirsiniz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi ile ilgili "Katil ruhsatlı silah taşıyordu belki ama ruhsatsız silahlarda da artış devasa. Silahlananlara şunu söyleyeyim; bunun bedeli var. Kanunlar bu ülkede çalıştığında, Teksas'ta yaşamadığınızı öğrenirsiniz. Lamı cimi yok, iktidarımızda bunun sonu hapistir" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi ile ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu mesajı verdi:

"Bugün bir hekim katledildi. Katil ruhsatlı silah taşıyordu belki ama ruhsatsız silahlarda da artış devasa. Silahlananlara şunu söyleyeyim; bunun bedeli var. Kanunlar bu ülkede çalıştığında, Teksas'ta yaşamadığınızı öğrenirsiniz. Lamı cimi yok, iktidarımızda bunun sonu hapistir."

ANKA / Güncel