Kılıçdaroğlu: "Şiddetle Mücadele Kanununu Çıkarmak Üzere, Yüce Meclisimizi Olağanüstü Toplantıya Davet Ediyorum" - Haberler

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Kılıçdaroğlu: "Şiddetle Mücadele Kanununu Çıkarmak Üzere, Yüce Meclisimizi Olağanüstü Toplantıya Davet Ediyorum"

ANKA - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, yüce Meclisimizi olağanüstü toplantıya davet ediyorum. ‘Üzgün görünmek’ yerine, eğer gerçekten üzgünseniz, gelin bu meseleyi derhal halledelim. Bakırtaş-Karakaya Şiddeti Önleme Kanunu'nu çıkartalım. Hemen!” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, yüce Meclisimizi olağanüstü toplantıya davet ediyorum. 'Üzgün görünmek' yerine, eğer gerçekten üzgünseniz, gelin bu meseleyi derhal halledelim. Bakırtaş-Karakaya Şiddeti Önleme Kanunu'nu çıkartalım. Hemen!" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın, İstanbul'da ise avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesinin ardından TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; şu açıklamayı yaptı:

"Şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, yüce Meclisimizi olağanüstü toplantıya davet ediyorum. 'Üzgün görünmek' yerine, eğer gerçekten üzgünseniz, gelin bu meseleyi derhal halledelim. Bakırtaş-Karakaya Şiddeti Önleme Kanunu'nu çıkartalım. Hemen!"

ANKA / Güncel

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