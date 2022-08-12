Haber : Kılıçdaroğlu: "Sevgili Halkım, Bunların Saraydan Atanma Bakanı 'Biz Ötv'yi Artıracaktık, Kılıçdaroğlu Konuştu' Demiş. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu: "Sevgili Halkım, Bunların Saraydan Atanma Bakanı 'Biz Ötv'yi Artıracaktık, Kılıçdaroğlu Konuştu' Demiş.

 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu: 'Sevgili Halkım, Bunların Saraydan Atanma Bakanı 'Biz Ötv'yi Artıracaktık, Kılıçdaroğlu Konuştu' Demiş.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sevgili halkım, bunların Saraydan atanma bakanı ‘biz ÖTV’yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu’ demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok.” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım, bunların Saraydan atanma bakanı 'biz Ötv'yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu' demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok." açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, "Kendi aramızda, 'ÖTV'yi artıralım da aşırı talebi kıralım' diyorduk" sözlerinin duyulduğu video ile ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Sevgili halkım, bunların Saraydan atanma bakanı 'biz ÖTV'yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu' demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok."

ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu ÖTV Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title