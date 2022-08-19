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Kılıçdaroğlu: "Sen Bu Millete Artık Hiçbir Bedel Ödetemezsin. Kimse Korkmasın"

Kılıçdaroğlu: 'Sen Bu Millete Artık Hiçbir Bedel Ödetemezsin. Kimse Korkmasın'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan ‘Kılıçdaroğlu yeri geliyor savcılara, yeri geliyor hakimlere saldırıyor. Ama nedense onlar çekiniyorlar’ demiş. Onun için mi davalarımızın hakimlerini değiştirdin? Bir de bana bedel ödetecekmişsin. Sen bu millete artık hiçbir bedel ödetemezsin. Kimse korkmasın” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan 'Kılıçdaroğlu yeri geliyor savcılara, yeri geliyor hakimlere saldırıyor. Ama nedense onlar çekiniyorlar' demiş. Onun için mi davalarımızın hakimlerini değiştirdin? Bir de bana bedel ödetecekmişsin. Sen bu millete artık hiçbir bedel ödetemezsin. Kimse korkmasın" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna dönüşü uçakta kendisiyle ilgili söylediği sözlere ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu sosyal medyada şu mesajı verdi:

"Erdoğan 'Kılıçdaroğlu yeri geliyor savcılara, yeri geliyor hakimlere saldırıyor. Ama nedense onlar çekiniyorlar' demiş. Onun için mi davalarımızın hakimlerini değiştirdin? Bir de bana bedel ödetecekmişsin. Sen bu millete artık hiçbir bedel ödetemezsin. Kimse korkmasın."

Kaynak: ANKA / Güncel

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