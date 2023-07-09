Kılıçdaroğlu, sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşa başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşa rahmet diledi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Karadeniz bölgesinde yaşanan ve birçok ilimizi etkileyen sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyor, bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.' ifadelerini kullandı.