Kılıçdaroğlu: "Şehit Olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'e Allah'tan Rahmet, Ailesine Başsağlığı ve Sabır Diliyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir için taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."