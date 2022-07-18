Kılıçdaroğlu: "Şehit Olan Askerimiz P. Tğm. Ömer Faruk Civelek'e Allah'tan Rahmet, Ailesine Başsağlığı ve Sabır Diliyorum"
ANKA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz P.Tğm. Ömer Faruk Civelek’e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz P.Tğm. Ömer Faruk Civelek'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Pençe- Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek için taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şöyle:
"Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz P.Tğm. Ömer Faruk Civelek'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"
ANKA / Güncel