Kılıçdaroğlu: "Şampiyon Olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımını Yürekten Kutluyorum" - Haberler

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Kılıçdaroğlu: "Şampiyon Olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımını Yürekten Kutluyorum"

ANKA - Güncel
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Kılıçdaroğlu: 'Şampiyon Olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımını Yürekten Kutluyorum'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “ING Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko basketbol takımını yürekten kutluyorum” mesajını yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "ING Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko basketbol takımını yürekten kutluyorum" mesajını yayınladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko basketbol takımını kutladı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "ING Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko basketbol takımını yürekten kutluyorum" dedi.

ANKA / Güncel

Basketbol Süper Ligi Kemal Kılıçdaroğlu Fenerbahçe basketbol Güncel Haberler

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