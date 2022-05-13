Kılıçdaroğlu, Sadat'ın Önünde: "Seçimi Gölgeleyecek, Güvenliğini Sarsacak Herhangi Bir Şey Olursa, Sorumlusu Burasıdır ve Saraydır"

İSTANBUL (ANKA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da CHP milletvekilleri ile birlikte, gayrınizami harp eğitimi veren Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ( Sadat ) gitti. Kılıçdaroğlu kapıların açılmadığı Sadat'ın önünde; "CHP, demokratik yollarla bu ülkede seçimin yapılması için her türlü çabayı gösterecektir. Seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve saraydır" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri ile birlikte; Beylikdüzü'nde bulunan SADAT merkez binasının önüne yürüdü.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, SADAT'ın bulunduğu binanın önündeki demir parmaklıkların önünden, bir yetkili ile konuştu. Altay, bir yetkili olup olmadığını sordu. Görevli ise "Randevu almanız lazım" dedi. Altay, "Bir yetkili var mı içeride" diye tekrar sordu. Altay, "Bilmiyorum" yanıtını veren görevliye "Siz içeride yetkili olup olmadığını bilmiyorsunuz yani" dedi. Görevli ise "Bilmiyorum, ben dışarıdan geldim biraz önce" karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu ve kalabalık CHP heyeti bir süre SADAT'ın önünde bekledi. Ancak kapılar açılmadı.

"BURASI AYNI ZAMANDA TERÖRİST YETİŞTİREN BİR KURULUŞ"

Kılıçdaroğlu burada şunları söyledi:

"Şunu herkesin Türkiye, asla paramiliter kurum ve kuruluşlara teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi de var. Dikkatini çekmek isterim kamuoyunun. Gayri nizamı harp eğitimi var; sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tedhiş. Tedhişin bugünkü diliyle Arapça terör, tedhiş olarak tanımlanıyor, Türkçesi de terör. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş. Eğer bugün Türkiye'de milyonlarca insan varsa ve bunlar Suriye'den gelmişlerse bunların buraya gelişlerinde en büyük rolü oynayan da SADAT'tır.

"SEÇİMİ GÖLGELEYECEK, GÜVENLİĞİNİ SARSACAK, HERHANGİ BİR ŞEY OLURSA SORUMLUSU BURASIDIR"

Erdoğan'a söylemek isterim sen bu kuruluş ile hangi gerekçe ile ve ne için danışman yaptın ve hangi gerekçe ile çalıştın? Şu ana kadar Erdoğan'dan bu konuda gelen hiçbir bilgi yok. Şunu herkesin çok iyi bilmesini isterim. CHP demokratik yollarla bu ülkede seçimin yapılması için her türlü çabayı gösterecektir. SADAT gibi kuruluşlar, kim olursa olsun, seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak, herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve saraydır. Bunu bütün Türkiye'ye ve halkımıza açık ve net ifade ediyorum. Biz CHP'yiz. Biz Kuvayı Milliye'ciyiz. SADAT'çılardan, tedhişçilerden korkacak değiliz. Korkanlar kapılarını açmayanlardır. Buraya geldik, kendilerinden bilgi almak istedik. Ama korkularından yuvalarına sağındılar. O yuva, onları kurtarmaz. Biz bu ülkede gerçek anlamda demokrasiyi getirinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bütün halkımızın bunu böyle bilmesini isterim.

"KAPILARINI KORKUDAN KAPATTILAR. KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK"

Buraya CHP'li kadın milletvekillerim de dahil olmak üzere çok sayıda milletvekili ile geldim. Bakın hiçbir şekilde basına bu olayı vermek istemedik. Kişileri de rencide etmek istemedik. Biz sağlıklı, tutarlı anlayış ile geliyoruz. Size soru sormak istiyoruz. Ne yapıyorsunuz, bunun bilgisini almak istiyoruz. Kim size destek veriyor, kaynaklarınız, paralarınız nedir? Kaç kişiyi sabotaj yapmak üzere yetiştirdiniz, kaç tane teröristi yetiştirdiniz? Bu teröristler, sabotajcılar şu anda Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde, nerede bunlar? Bunları öğrenmek istedik; ama kapılarını korkudan kapattılar. Korkunun ecele faydası yok. Türkiye'de hiç kimse unutmasın, bu ülkede CHP var."