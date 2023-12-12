Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Milletvekili Bitmez'e geçmiş olsun dileklerini iletti

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "TBMM Genel Kurulu'nda, partisi adına görüşlerini açıkladığı esnada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda TBMM Genel Kurulu'nda konuşmasının sonlarında fenalaşıp yere düşen Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"TBMM Genel Kurulunda, partisi adına görüşlerini açıkladığı esnada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."