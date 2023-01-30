Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu: Rektör Görünümlü Kayyumu Birkaç Ay Sonra Boğaziçililer ile Birlikte Tahliye Edeceğiz.

Güncel Haberler

Kılıçdaroğlu: Rektör Görünümlü Kayyumu Birkaç Ay Sonra Boğaziçililer ile Birlikte Tahliye Edeceğiz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Binalarına kayyumun çöktüğü Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına sesleniyorum: Rektör görünümlü kayyumu birkaç ay sonra Boğaziçililer ile birlikte tahliye edeceğiz. Ve öyle evine falan da gitmeyecek, suçları ile yüzleşecek. Türkiye’de ‘kayyum’ düzenine son vereceğiz. Çok az kaldı” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Binalarına kayyumun çöktüğü Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına sesleniyorum: Rektör görünümlü kayyumu birkaç ay sonra Boğaziçililer ile birlikte tahliye edeceğiz. ve öyle evine falan da gitmeyecek, suçları ile yüzleşecek. Türkiye'de 'kayyum' düzenine son vereceğiz. Çok az kaldı" dedi.

CHP Lideri Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına seslendi. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Binalarına kayyumun çöktüğü Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına sesleniyorum: Rektör görünümlü kayyumu birkaç ay sonra Boğaziçililer ile birlikte tahliye edeceğiz. ve öyle evine falan da gitmeyecek, suçları ile yüzleşecek. Türkiye'de 'kayyum' düzenine son vereceğiz. Çok az kaldı!"

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Rektör Güncel Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title