Kılıçdaroğlu: Rektör Görünümlü Kayyumu Birkaç Ay Sonra Boğaziçililer ile Birlikte Tahliye Edeceğiz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Binalarına kayyumun çöktüğü Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına sesleniyorum: Rektör görünümlü kayyumu birkaç ay sonra Boğaziçililer ile birlikte tahliye edeceğiz. Ve öyle evine falan da gitmeyecek, suçları ile yüzleşecek. Türkiye’de ‘kayyum’ düzenine son vereceğiz. Çok az kaldı” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Binalarına kayyumun çöktüğü Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına sesleniyorum: Rektör görünümlü kayyumu birkaç ay sonra Boğaziçililer ile birlikte tahliye edeceğiz. ve öyle evine falan da gitmeyecek, suçları ile yüzleşecek. Türkiye'de 'kayyum' düzenine son vereceğiz. Çok az kaldı" dedi.

CHP Lideri Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına seslendi. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Binalarına kayyumun çöktüğü Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına sesleniyorum: Rektör görünümlü kayyumu birkaç ay sonra Boğaziçililer ile birlikte tahliye edeceğiz. ve öyle evine falan da gitmeyecek, suçları ile yüzleşecek. Türkiye'de 'kayyum' düzenine son vereceğiz. Çok az kaldı!"