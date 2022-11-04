Kılıçdaroğlu Randevu Verdi: 'Hamburgerimizi Yedik, Saat 22.00'de Görüşmek Üzere'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Londra'dan CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak "Hamburgerimizi yedik, saat 22.00'de görüşmek üzere" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra temasları devam ediyor. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bu gece CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik ile Londra'da hamburger yerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Kılıçdaroğlu paylaşımına, "Hamburgerimizi yedik, saat 22.00'de görüşmek üzere" notunu düşerek yurttaşlara saat 22 için randevu verdi.

NEW YORK GEZİSİ AKILLARA GELDİ

Kılıçdaroğlu, ABD gezisinde Boston'dan Washington'a giderken, gazetecileri atlatarak NewYork'a geçmiş, TÜRKEN Vakfı'nın Manhattan'daki gökdelen inşaatı önünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a; "Burası New York'un en pahalı yeri Manhattan. Bu da ailenin yaptırdığı gökdelen. Oğlunun kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yapıldı. Yapılmaya devam ediliyor. Sevgili Erdoğan aileyi konuşmak istiyorsan ve gerçekten samimiysen gel buradan başlayalım" diye seslenmişti. Kılıçdaroğlu, 11 Ekim 2022 tarihinde TURKEN Vakfı'nın ABD'de inşa ettiği gökdelenin önünde şu açıklamayı yapmıştı:

"BİR AİLE KONUŞULACAKSA, KONUŞULACAK YER BURASI"

"Duydum ki birileri senin siyasi rehinen kalsın diye benim yaptığım öneriyi yine kabul etmemiş, yan çizmişsin. Anayasa ile aileyi korumaktan bahsetmişsin. Eğer bir aile konuşulacaksa konuşulacak yer burası. Senin ailen burada.

Burası New York'un en pahalı yeri Manhattan. Bu da ailenin yaptırdığı gökdelen. Oğlunun kızana gönderdiği paralarla bu gökdelen yaptırılıyor. Yapılmaya devam ediliyor. Sevgili Erdoğan aileyi konuşmak istiyorsan ve gerçekten samimiysen gel buradan başlayalım."

"ONUNLA NE AİLE KONUŞULUR NE ANAYASA. BU KONU KAPANMIŞTIR"

Kılıçdaroğlu, bu açıklamalarının yer aldığı videoyu sosyal medya hesabında; "Burası New York, Manhattan. ABD'nin en pahalı iş muhiti… Tanıdığım bir ailenin gökdelenine 'hayırlı olsuna' geldim. Erdoğan kim, anayasa, aile kim... Onunla ne aile konuşulur ne anayasa. Bu konu kapanmıştır."

NEDEN HAMBURGER VURGUSU YAPTI?

Kılıçdaroğlu, 11 Ekim'de bu video çekiminin ardından karayoluyla 8 saat süren bir yolculukla Washington'a ulaşmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP yönetimi ise bu 8 saatlik yolculuk için çeşitli spekülasyonları öne sürmüş, Kılıçdaroğlu'nun hamburger yemek için ABD'ye gittiğini iddia etmişti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun da buna gönderme yaparak bugünkü söz konusu hamburgerli paylaşımı yaptığı belirtiliyor.